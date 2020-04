PSG : Coup de théâtre, Cavani rêve de prolonger !

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ en fin de saison, où il sera également en fin de contrat, Edinson Cavani a subitement changé d'avis sur son avenir au PSG.

Au fond du trou en fin d’année 2019, où il enchainait problèmes physiques et passages sur le banc, Edinson Cavani a pris sa revanche en 2020. Dès les premiers matchs de Coupe, l’Uruguayen s’est montré à son avantage sur le plan physique, un point très important pour un joueur de son style. Ensuite, sa réussite face au but, cumulée à la baisse de régime de Mauro Icardi, lui a permis de retrouver une place de titulaire quasiment inattendue. Désormais, l’ancien du Napoli est repassé devant son concurrent, et ça change tout. Selon le journal spécialisé Le Foot, Edinson Cavani songe sérieusement à prolonger d’un ou deux ans au PSG, et ce pour plusieurs raisons.



Tout d’abord, impossible de le cacher, même avec un nouveau contrat et un salaire revu légèrement à la baisse, il toucherait largement plus que ce qui lui est proposé ailleurs. Très pressant ces derniers temps, Boca Juniors n’a aucun moyen de s’aligner sur ses 18 ME annuels bruts au PSG. L’Atlético Madrid, longtemps intéressé, a démontré l’hiver dernier qu’il n’était pas capable d’un tel investissement sur plusieurs années. En plus du côté financier, Cavani réalise aussi que, si Icardi n’est pas conservé par le PSG, le club de la capitale sera probablement bien content d’avoir un attaquant de renom dans son effectif, et disponible bien évidemment sans avoir à payer un gros transfert. Surtout que, depuis le départ de Daniel Alves et l’arrivée de plusieurs joueurs hispaniques comme Herrera, Navas et Sarabia, Cavani se sent beaucoup mieux dans le vestiaire parisien.



Pour les supporters et les records



Enfin, autre point qui peut sembler un détail, mais qui compte pour le buteur de la Céleste, l’adoration que lui vouent les supporters ne le laisse pas insensible, et lui ferait penser que, pour une dernière pige en Europe, le PSG est un club prestigieux et toujours ambitieux. Et pour finir dans la colonne argument, Cavani adorerait continuer de marquer l’histoire du club francilien, et augmenter quelque peu son total de buts, histoire de rester pour le plus longtemps possible le meilleur buteur de l’histoire du PSG, place qu’il occupe déjà avec ses 200 buts marqué sous le maillot du Paris Saint-Germain.