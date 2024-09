Un gentleman évolue à l'OL, la vérité éclate

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki et l'OL ont récemment trouvé un accord pour une prolongation de deux saisons du joueur français. De quoi permettre aux Gones de voir l'avenir plus sereinement.

L'OL ne comptait pas donner de temps de jeu à Rayan Cherki cette saison s'il ne prolongeait pas vite son contrat. L'objectif était d'assurer les arrières du club afin de ne pas laisser partir libre l'international Espoirs français et donc faire une croix sur une belle opération financière. Cherki, désireux de jouer cette saison, a accepté un nouveau bail de deux saisons. Cependant, son avenir ne devrait pas se trouver dans le Rhône. Un départ cet hiver ou l'été prochain est toujours envisagé. En attendant, l'OL va pouvoir respirer, tout comme le joueur formé au club. Un mariage de raison qui arrange tout le monde. D'autant que Rayan Cherki n'a jamais été trop loin dans son comportement, ce qui promet un rabibochage rapide.

Cherki, l'OL a apprécié

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle notamment que Rayan Cherki aurait pu, avant d'accepter cette prolongation, décider de forcer son départ et partir libre à partir de janvier 2025, ce qui aurait mis son club dans la panade financière. Un comportement souligné, car ce n'est pas l'attitude que d'autres joueurs ont eue dans le passée, surtout ceux formés au club. Le comportement de Cherki lui permet de revenir dans le groupe de Pierre Sage et de pouvoir espérer quelques minutes ce dimanche soir face à l'OM dans un choc très attendu de Ligue 1. Peut-être que le Gone aura même l'occasion de faire la différence et rappeler à son public qu'il aime son club formateur. Cet été, Cherki était courtisé par le PSG et le Borussia Dortmund. Mais aucun accord n'a finalement été trouvé avec les deux clubs. Chose qui pourrait changer dans les prochaines semaines.