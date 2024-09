Officiel ‍: Cherki prolonge à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Longtemps dans l'incertitude concernant son avenir, Rayan Cherki a finalement prolongé avec l'OL ce samedi soir. Une négociation express avec l'Olympico en ligne de mire.

Enfant du club depuis son plus jeune âge, Rayan Cherki vit toutefois une relation tendue avec l'OL. Depuis plusieurs mois, il reste flou concernant son avenir après juin 2025. Le jeune milieu n'a pas prolongé avec le club rhodanien et il a rejeté toutes les offres de transfert cet été. Fulham, Galatasaray ou encore Crystal Palace ont été snobé par Rayan Cherki. Resté à l'OL, il a toutefois laissé entendre qu'il voulait bien prolonger son contrat. Simple posture comme celle de Kylian Mbappé au PSG ? Pas du tout et l'OL s'en est rendu compte dès ce week-end.

Des terrains de l’#OLAcademy au Groupama Stadium, le Gone en a franchi des étapes depuis ses 8 ans… mais il n’en a pas terminé avec son « club de rêve » 🦁🔴🔵@rayan_cherki prolonge son aventure à nos côtés ✍



🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/Ns9z11zIoN#MadeInOL pic.twitter.com/I0Vj5nVmUy — Olympique Lyonnais (@OL) September 21, 2024

Cherki a prolongé avant OL-OM

Ce samedi soir, l'OL a ainsi officialisé la prolongation de contrat de Rayan Cherki. Le jeune milieu de 21 ans renouvelle son bail pour deux ans dont une en option. De quoi soulager l'OL en évitant un départ libre et gratuit l'été prochain. Cherki n'est pas malheureux non plus puisqu'il peut réintégrer le groupe professionnel de Pierre Sage. Le timing n'est pas anodin selon RMC. En effet, Rayan Cherki veut être convoqué par Pierre Sage pour l'Olympico de dimanche soir, ce qui explique la rapidité des négociations.