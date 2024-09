Un buteur roumain pour 10 ME, l'OL est chaud

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL pourrait prochainement peaufiner son effectif. Les Gones se cherchent encore un attaquant capable de concurrencer Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze.

John Textor avait promis des dépenses au mercato, et il n'a pas menti. L'homme d'affaires étasunien a mis la main au portefeuille pour renforcer l'effectif de l'OL cet été. Les Gones ont désormais de belles ambitions cette saison en Ligue 1, en Coupe de France et en Europa League, même si cet exercice n'a pas démarré de la meilleure des manières il faut le dire. De quoi forcer les Rhodaniens à recruter au prochain mercato hivernal ? C'est une possibilité ! En effet, l'OL ne serait pas contre la possibilité de recruter un nouvel élément offensif pouvant apporter de la concurrence. Et les Gones pourraient bien finir par réactiver une piste de longue date mais qui n'avait pas pu aboutir.

L'OL prêt à dégainer pour un international roumain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝘿𝙀𝙉𝙉𝙄𝙎 𝙈𝘼𝙉 (@dennismanofficial)

Selon les informations de Nicolo Schira, l'OL est en effet toujours très intéressé par l'international roumain Dennis Man. Ce dernier fait actuellement le bonheur de Parme, qui ne s'opposera pas à son départ en cas de belle offre. Encore sous contrat jusqu'en juin 2027, Man est estimé à quelque 10 millions d'euros. Possible donc pour les finances des Gones, même si ces derniers vont aussi être dans l'obligation de vendre afin de se mettre en accord avec le fair-play financier. En tout cas, nul doute que l'arrivée d'un joueur confirmé et international ne pourrait faire que du bien à des Gones encore très irréguliers. Dennis Man a déjà planté 2 buts en 4 matchs disputés avec Parme cette saison. A Lyon de jouer pour convaincre toutes les parties et battre la concurrence de l'Ajax, aussi très intéressé par le profil du joueur de 26 ans et qui serait déjà entré en contact avec son entourage.