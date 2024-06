Par la porte ou la fenêtre, il le vire de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Même si Alexandre Lacazette venait à quitter l'OL, son remplaçant ne serait pas forcément Gift Orban, qui doit quitter le club sans aucune attente possible selon ce consultant lyonnais.

L’Olympique Lyonnais s’est beaucoup renforcé sur le plan offensif cet hiver, et cela a permis à Alexandre Lacazette d’être beaucoup mieux accompagné en deuxième partie de saison, avec le résultat que l’on connait. Autant dire que, entre les recrues prometteuses et le joueur d’expérience qu’est le capitaine lyonnais, cela promet pour la saison prochaine. Mais tout pourrait s’écrouler. Tout d’abord parce que le « Général » est fortement pressenti pour céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite, ou une offre démente avec un salaire quadruplé l’attend chaudement. Pour le remplacer, l’idée était au départ de faire confiance à Gift Orban, recruté de Belgique pour justement seconder Lacazette. Mais l’attaquant belge n’a pas du tout donné satisfaction. En dehors de quelques sorties ambitieuses à son arrivée, il n’a pas montré grand chose, ni techniquement ni dans le jeu, et encore moins en terme d’efficacité avec un but en 13 apparitions en Ligue 1. Résultat, il n’est même pas entré en jeu dans les derniers matchs couperets contre Strasbourg en championnat et le PSG en Coupe de France.

Obran possède toujours une belle cote sur le marché

Son recrutement resté récent, mais il était aussi copieux pour 14 millions d’euros. Pour Nicolas Puydebois, il est temps de passer à autre chose et donc de se défaire du Nigérian dès cet été. Et sans ménagement. « C’est dommage pour l’OL. Mais soit par la porte, soit par la fenêtre, c’est une bonne idée de le faire sortir. Je n’ai rien contre lui. Mais si on veut être un poil lucide et qu’on veut le bien de l’Olympique Lyonnais, il faut des joueurs d’une autre carrure, d’une autre dimension », a livré l’ancien gardien de but de l’OL dans « Tant qu’il y aura des Gones ». Un verdict sans concession et qui ne laisse donc pas la moindre seconde chance à Gift Orban qui n’a que 21 ans, et sortait d’une saison où il empilait les buts en Belgique sous le maillot de La Gantoise. Le joueur possède toujours une belle cote puisqu’il est évalué à 15 millions d’euros, mais il n’est pas spécialement poussé dehors pour le moment par l’OL.