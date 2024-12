Osimhen au PSG, le transfert qui terrifie l'OL

Dans : OL.

En cas de départ de Victor Osimhen au PSG lors du mercato d’hiver, Galatasaray sera dans l’obligation de recruter un nouveau buteur. Et selon la presse turque, le club stambouliote pense à Georges Mikautadze.

Prêté par Naples à Galatasaray depuis le début de la saison, Victor Osimhen brille en Turquie. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives sous les couleurs du club stambouliote, le buteur nigérian n’a aucune raison de partir… sauf s’il reçoit une offre impossible à refuser. En quête d’un attaquant pour la seconde partie de saison, le Paris Saint-Germain est très intéressé par la perspective de récupérer l’ancien attaquant du LOSC et de Charleroi. Une situation dont Galatasaray serait victime puisque le club turc perdrait son arme offensive n°1. Un scénario auquel les dirigeants du « Gala » se préparent selon les informations de Sporx.

Le média turc révèle que l’actuel leader de la Süper Lig regarde attentivement du côté de la Ligue 1 afin de compenser un potentiel départ de Victor Osimhen au mois de janvier. L’Olympique Lyonnais est directement concerné puisque le site turc affirme que Georges Mikautadze est la cible n°1 de Galatasaray en attaque, dans le cas où le buteur nigérian quitterait le navire au mois de janvier. Sporx apporte quelques précisions et révèle notamment que l’OL réclame 20 millions d’euros pour le départ du buteur géorgien au mois de janvier.

Une somme identique à celle dépensée par Lyon pour le recruter à Metz il y a six mois et qui ne semble donc pas vraiment réaliste. Les dirigeants rhodaniens n’ont de toute façon aucunement l’intention de se séparer de Georges Mikautadze, clairement appelé à prendre la relève d’Alexandre Lacazette la saison prochaine, et peut-être même avant au vu de sa superbe forme. De son côté, Galatasaray mise sur la situation financière de l’OL, dans le besoin de vendre pour se conformer aux exigences de la DNCG. Mais cela ne devrait pas suffire, à moins d’un tremblement de terre, pour récupérer Georges Mikautadze au mercato hivernal.