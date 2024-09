OL ‍: Veretout à Lyon, un détail explosif

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato étant terminé, l'Olympique Lyonnais peut encore recruter un joker, ou des joueurs libres. Jordan Veretout est dans le collimateur du club de John Textor.

L'OL a redressé la barre en Ligue 1 grâce à la victoire arrachée contre Strasbourg (4-3), mais l'effectif de Pierre Sage semble singulièrement déséquilibré avec énormément de joueurs offensifs, et un milieu de terrain encore trop léger. Mais le marché des transferts étant terminé, l'Olympique Lyonnais n'a plus réellement la possibilité de faire des folies. Cependant, RMC a révélé ce week-end l'intérêt du club rhodanien pour Jordan Veretout, le milieu de terrain de l'OM dont Roberto De Zerbi a décidé de se passer cette saison. Le joueur de 31 ans, victime d'une campagne de cyberharcèlement depuis quelques jours, ne serait pas opposé à un départ de Marseille, mais s'il quitte l'OM, ce sera désormais sous forme de joker et du côté de l'OL on ne veut évidemment pas se tromper. Cependant, un indice a mis la puce à l'oreille des suiveurs lyonnais concernant cette piste de plus en plus chaude.

La femme de Jordan Veretout donne un indice

😳😳🚨 Le dernier like de la femme de Veretout sur TikTok !



Ça sent bon cette histoire … 👀 pic.twitter.com/FGAba0Jvo2 — Gone Univers (@Goneunivers) September 1, 2024

En effet, dans une époque où les réseaux sociaux sont scrutés à la loupe, c'est la compagne de Jordan Veretout qui a clairement fait comprendre que ce dernier pourrait rejoindre rapidement la capitale des Gaules. Via TikTok, la femme du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a liké un message qui lui était destiné et qui disait : « Vous allez venir à Lyon une ville merveilleuse ». Forcément, ce like a très vite été repéré par les supporters de l'Olympique Lyonnais, mais également par ceux de l'OM. Mieux que Fabrizio Romano, il y a donc TikTok, même il reste tout de même que pour l'instant Jordan Veretout est toujours sous contrat avec Marseille et que John Textor n'a pas encore transmis d'offre officielle à Pablo Longoria.