OL ‍: Une mauvaise surprise à cause de Mourinho ‍?

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En quête de liquidités pour poursuivre son recrutement estival, l’Olympique Lyonnais pourrait se laisser tenter par la vente de Nemanja Matic, pisté par José Mourinho au Fenerbahçe.

Débarqué au sein du club rhodanien en janvier dernier en provenance de Rennes après un bras-de-fer houleux avec ses anciens dirigeants, Nemanja Matic a complètement changé le visage de l’équipe de Pierre Sage. Puisqu’avec lui au centre du jeu, l’OL a effectué une remontée fantastique jusqu’à une qualification pour l’Europa League. Mais est-ce que cette histoire d’amour va continuer au moins une saison de plus ? Cela est moins sûr. Car si l’on en croit les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain de 36 ans est pisté par le Fenerbahçe durant ce mercato estival. Si rien ne dit que Matic va partir en Turquie, le fait que José Mourinho, le nouveau coach du club stambouliote, s’implique personnellement dans ce dossier peut changer la donne pour l’avenir de l'international serbe.

José Mourinho veut Matic au Fenerbahçe

Alors que les deux hommes se sont quittés fâchés, quand Matic avait décidé de rejoindre le Stade Rennais en lâchant l’AS Roma, ils pourraient bien recoller les morceaux en Turquie. Après avoir dirigé le milieu expérimenté à Chelsea, Manchester United puis à la Roma, le Special One rêverait de redonner les clés de son équipe à un joueur qu’il connaît bien comme Matic afin de découvrir un nouveau championnat avec le plus de repères possibles. Reste à savoir si Matic sera tenté à l’idée de retrouver Mourinho, sachant qu’il dispose d’un gros contrat jusqu’en 2026 à l’OL, où il va retrouver l’Europe. Mais le Fenerbahçe compte bien appuyer là où ça fait mal actuellement chez les Gones, qui ont besoin d’argent frais pour finaliser leur recrutement d’été. Et sachant que plusieurs dossiers de ventes espérées sont à l’arrêt, les dirigeants lyonnais pourraient saisir cette opportunité de vendre Matic à l’étranger pour assurer ses arrières d’un point de vue financier.