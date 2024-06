OL ‍: Toute l'Europe le veut, Jake O’Brien répond

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il fait partie des joueurs à la plus forte valeur marchande de l'OL, et celle-ci ne cesse de grimper. Néanmoins, Jake O'Brien n'a pas la tête qui tourne malgré les candidats de prestige.

Bonne pioche surprise de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Jake O’Brien a non seulement fait le travail derrière, mais il a aussi fait trembler les filets dans des matchs importants pour terminer deuxième meilleur buteur du club rhodanien. Devenu international irlandais, le défenseur central passé par Crystal Palace et Molenbeek profite pleinement de son nouveau statut. A 23 ans, il pourrait en profiter pour passer un nouveau cap dans sa carrière. Lui qui était encore quasiment inconnu il y a un an de cela, est désormais dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont Everton, la Juventus Turin et le Borussia Dortmund tout de même. Il se dit même que l’OL mise sur lui pour faire une grosse vente en défense cet été, et récupérer un pactole pour un joueur acheté un million d’euros. Cela n’aurait certes pas beaucoup de sens après avoir mis une somme folle sur Moussa Niakhaté, recruté pour consolider la défense centrale et pour près de 30 millions d’euros selon L’Equipe.

O'Brien préfère le temps de jeu à l'OL

🤩 Félicitations à notre coach Pierre Sage qui termine brillamment cette saison historique en décrochant son BEPF ! 👏🔴🔵 pic.twitter.com/mzg1Lo4zoF — Olympique Lyonnais (@OL) June 27, 2024

Mais l’OL n’est pas à une bizarrerie près et John Textor écoutera donc les offres si elles deviennent folles. Pourtant, le joueur irlandais ne mise pas sur un transfert cet été, mais bien sur la prolongation de sa progression à Lyon, notamment grâce au temps de jeu qu’il juge déterminant. Interrogé sur le podcast Off The Ball alors qu’il terminait ses vacances, O’Brien s’est vu demander s’il préférait rester à Lyon et avoir du temps de jeu, ou grimper une marche en rejoignant un top club de Ligue des Champions. « Le plus important, est-ce que c’est de rester à l’OL et continuer à jouer ou d’aller voir ce qu’il y a au-dessus ? Le plus important pour moi est de jouer. Si vous ne jouez pas à mon avis, vous ne pouvez pas avancer, c’est vraiment ce qui m’importe à mon âge », a fait savoir O’Brien, qui ne peut pas prévoir l’avenir alors qu’il reste deux mois de mercato, mais fait bien comprendre qu’il n’y aura aucun problème à rester à l’OL cet été malgré sa cote qui grimpe en Europe.