OL ‍: Tolisso, la bonne surprise en plein mercato ‍?

Par Claude Dautel

Lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2027, Corentin Tolisso suscitait des interrogations du côté de l'OL. Mais finalement, le champion du monde 2018 pourrait faire taire tout le monde.

Auteur d'un doublé, avec notamment une frappe lumineuse, vendredi lors de la victoire de Lyon en match de préparation contre le WSG Tirol, Corentin Tolisso a montré qu'il était déjà dans les temps. Une bonne réponse à ceux qui critiquent le joueur revenu libre du Bayern Munich en 2022, même s'il est évidemment hors de question de s'emballer à cette époque de la saison. Pourtant, au moment où John Textor va devoir multiplier les ventes, certains observateurs, et non des moindres, estiment que Corentin Tolisso peut enfin montrer que son come-back à l'Olympique Lyonnais n'était pas une erreur commise par les anciens dirigeants. Razik Brikh, présentateur de Tant qu'il y aura des Gones, fait partie de ceux qui croient que la saison 2024-2025 peut être la bonne pour Coco.

La bonne année pour Tolisso ?

S'exprimant sur son compte X (anciennement Twitter), notre confrère ne peut pas s'enflammer autour du cas Corentin Tolisso, mais il le fait quand même un peu et estime que l'OL a probablement récupéré une très bonne version de son milieu de terrain par rapport aux deux années précédentes. « Affûté, déterminé et déterminant... Et si c'était la saison (le vrai retour) de Corentin Tolisso ... A suivre.. Franchement, j'ai toujours été critique avec lui. Sans rentrer dans les détails, on ne peut pas dire que nous sommes proches, c’est un constat général. Il est revenu affûté et il est très impliqué. J'ai bien mis... A voir... », explique Razik Brikh, qui a compris en lisant les réponses à ses messages que certains supporters ne partageaient pas son optimisme concernant le joueur de 29 ans.