Pierre Sage viré, l'OL va bien le payer cher

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Il y a un mois, l'OL limogeait Pierre Sage de son poste d'entraîneur pour faute grave. Un motif que conteste l'ancien entraîneur lyonnais devant la justice et tout porte à croire qu'il aura gain de cause.

L'histoire d'amour entre l'Olympique Lyonnais et Pierre Sage s'est terminée brutalement. En poste depuis décembre 2023, l'entraîneur a été limogé par sa direction en janvier dernier. Une décision qui n'a pas été digérée par les supporters lyonnais. Le principal intéressé a aussi moyennement apprécié d'autant que l'OL a retenu contre lui une faute grave pour justifier sa décision. Une appellation sévère qui cache souvent une volonté du club de ne pas payer les salaires restants à son entraîneur. Pierre Sage a immédiatement saisi les Prud'hommes pour contester cela et pour faire respecter son contrat.

Sage part favori dans son procès contre l'OL

Sur le papier, Pierre Sage doit avoir gain de cause. Néanmoins, Le Progrès rappelle le cas similaire de Claude Puel par le passé. Ecarté pour faute grave à l'issue de la saison 2010-2011, ce dernier avait perdu son procès contre l'OL dirigé par Jean-Michel Aulas à l'époque. Une décision justifiée par le fait que Puel n'avait pas répondu à un mail envoyé par sa direction. Il n'en sera pas de même pour Pierre Sage comme le confirme l'ancien agent de joueur Frédéric Guerra au journal rhônalpin. Sage a été impeccable avec son club et doit donc défendre sa cause jusqu'au bout.

OL : Pierre Sage envoie l'OL au tribunal ! https://t.co/qu6aRRuOdo — Foot01.com (@Foot01_com) February 26, 2025

« Il n’y a pas de faute grave de Pierre Sage. Dans un contrat, un entraîneur n’est pas tenu de gagner tous les matches, le contrat est honoré. Quand Pierre Sage trouvera un club, il serait dommageable pour lui de laisser ce qui lui reste, sinon en juin, il perdra un an de salaire complet puisqu’il était en contrat jusqu’en juin 2026 », a t-il indiqué. Pierre Sage ne mériterait pas de perdre sa rémunération restante surtout au vu de sa grande loyauté avec l'OL durant son mandat.