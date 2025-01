OL ‍: Textor est bouillant sur le mercato 2027

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor voit très grand pour ses clubs, et si cela commence parfois par Botafogo, l'Olympique Lyonnais est bichonné pour les années à venir avec le groupe Eagle.

Champion du Brésil et d’Amérique du Sud, Botafogo est néanmoins dans une période trouble. Des difficultés pour payer certains salaires ont été constatées, de nombreux départs, voulus ou non, sont aussi à prendre en compte après la saison réussie. Et même lors de la Coupe Intercontinentale, le club de Rio de Janeiro n’était déjà plus très concentré et se déchirait en interne. Néanmoins, avec la manne financière de la saison qui vient de se terminer au Brésil, John Textor garde son enthousiasme légendaire et son optimisme. Il est persuadé de réaliser un mercato d’exception en recrutant ce qui se fait de mieux sur le continent, tout en pensant au passage à la suite et à l’OL.

La preuve avec le forcing qui se finalise de la part de Botafogo pour faire signer Jair Cunha, le grand espoir défensif du Brésil qui sort d’une saison impeccable avec Santos. A seulement 19 ans, il est bien parti pour faire l’objet d’un transfert de haut vol avec 12 millions d’euros de lâchés par John Textor. Et pour le journaliste brésilien très bien informé Venê Casagrande, qui a plus d’un million d’abonnés sur X, il est bon de préciser que la signature du défenseur central prépare aussi le terrain pour le future recrue de l’OL. Si tout se passe bien, Jair Cunha signera ainsi jusqu’en 2030 avec Botafogo, tout en ayant une clause lui assurant un avenir à Lyon dans les deux premières années de son contrat, c'est à dire entre l'été 2025 et janvier 2027. De quoi faire de Jair Cunha un futur Thiago Almada, voire un Luiz Henrique si jamais l’ailier de le Seleçao venait à atterrir à Lyon dans les prochains jours.

Une preuve de plus que John Textor prévoit tout dans sa multi-propriété, et entend bien renforcer Botafogo avec un grand espoir, pour le faire progresser et faire ensuite le bonheur de l’OL à moindre coût. Une manière de fonctionner qui, dans ce sens, convient probablement aux suiveurs lyonnais.