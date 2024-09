OL ‍: Textor a trouvé mieux qu'un directeur sportif

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a décidé de mettre à l'écart son directeur sportif, mais la nature ayant horreur du vide, plusieurs noms sont évoqués pour succéder à David Friio.

Un mois après le début du championnat de Ligue 1, l'OL se retrouve sans directeur sportif, John Textor ayant décidé de sacrifier David Friio, avec qui le courant ne passait plus. Il est vrai que l'homme d'affaires américain aime bien gérer le marché des transferts, sans avoir à rendre des comptes à tout le monde, et visiblement cela ne collait pas à la manière de travailler de David Friio. Quoi qu'il en soit des coulisses de ce départ forcé du directeur sportif, l'Olympique Lyonnais a donc un gros trou dans son organigramme et les idées ne manquent pas pour venir occuper rapidement cette fonction.

OL : Cherki, l'annonce qui a tué Friio ? https://t.co/Q5n1KbrCsX — Foot01.com (@Foot01_com) September 7, 2024

Le premier nom qui est sorti est évidemment celui de Juninho, lequel n'est jamais très loin lorsqu'il s'agit de l'OL. Après son court passage avant la vente du club par Jean-Michel Aulas, la légende brésilienne de Lyon est rentrée dans son pays et paraît avoir tourné le dos à un poste qui pourrait l'obliger à vivre en France. Alors qui d'autres pour venir remplacer David Friio ?

L'OL ne va pas dynamiter sa cellule de recrutement

Alors qu'une rumeur fait d'Eric Abidal, un ancien de l'Olympique Lyonnais, un possible candidat au poste, Régis Dupont, journaliste de L'Equipe, pense qu'en fait John Textor a d'ores et déjà tranché concernant le successeur de David Friio. « L’OL réfléchit à une réorganisation et ne remplacera pas Friio dans l’immédiat », annonce notre confrère, qui précise que Matthieu Louis-Jean, le patron de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais restera à son poste. A voir tout de même comment l'OL va pouvoir fonctionner sans un vrai directeur sportif, sauf si John Textor décide aussi de s'occuper pleinement de ce rôle. De quoi laisser dubitatif de très nombreux supporters du club rhodanien, qui se demandent où va l'Olympique Lyonnais avec de telles méthodes.