OL ‍: Sage sur la sellette, Textor a des idées noires

Par Corentin Facy

Les défaites contre Brest puis Bourgoin Jallieu ont fait mal à l’OL, qui espère un rebond ce samedi contre Toulouse. Une victoire est capitale pour Pierre Sage afin de ne pas s’exposer aux décisions de l’imprévisible John Textor.

Sixième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a l’occasion ce samedi de reprendre sa cinquième place en doublant Nice, battu par Lille vendredi (2-1). Sur le plan comptable, il n’y a donc pas péril en la demeure dans la capitale des Gaules, même si la semaine qui vient de s’écouler est très négative. L’équipe de Pierre Sage s’est inclinée à Brest le week-end dernier en montrant un visage méconnaissable et que de dire de l’élimination dès les 16es de finale de la Coupe de France mercredi contre Bourgoin Jallieu, pensionnaire de National 3. Depuis le début de l’année 2025, les prestations ne sont clairement pas au niveau espéré et cela inquiète au sein du club. Pierre Sage en a bien conscience.

« Tous les jours, je suis challengé. Je n'ai pas attendu cette mauvaise passe pour considérer que je suis chanceux d'être au poste que j'occupe et que ces choses-là peuvent être remises en cause du jour au lendemain » a lâché le coach de l’OL, conscient d’être exposé aux critiques et qui sait que sa légitimité pourrait vite être remis en cause si les résultats ne s’améliorent pas. Avec un patron aussi imprévisible que John Textor, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star a bien raison d’être sur ses gardes, souligne L’Equipe dans son édition du jour.

Pierre Sage en danger en cas de défaite contre Toulouse

« Il garde sans doute en tête les mots de son patron John Textor, qui a été très clair dans le long entretien récemment accordé à RMC. Il s'agira donc de s'imposer ce samedi face à Toulouse pour ne pas donner des idées à son président, qui a prouvé par le passé qu'il n'éprouvait aucun d'état d'âme au moment de se séparer d'un entraîneur dont les résultats ne lui convenaient plus » écrit le quotidien national dans son édition du jour. Il y a quelques jours, John Textor a notamment expliqué que Pierre Sage n’était pas en danger « tant qu’il gagne ». Autrement dit, avec une nouvelle défaite face à Toulouse ce samedi qui serait la troisième de suite, il commencerait à y avoir le feu pour l’entraîneur de l’OL et personne ne peut dire le contraire.