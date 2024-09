OL ‍: Pierre Sage pousse un gros coup de gueule

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Marseille dimanche soir en Ligue 1 (2-3), l’Olympique Lyonnais comptait sur sa première journée d’Europa League pour se relancer. Les hommes de Pierre Sage ont atteint leur objectif en battant l’Olympiakos (2-0).

Dès la fin du match perdu contre l’OM, Pierre Sage était tourné vers la première journée de l’Europa League. Pour l’entraîneur lyonnais, le meilleur moyen de se remettre de la défaite face à Marseille était de battre l’Olympiakos pour bien lancer sa campagne européenne. C’est chose faite pour l’Olympique Lyonnais, qui s’est imposé 2-0 en changeant de système ce jeudi soir au Groupama Stadium. Adieu le 3-5-2 utilisé depuis trois matchs et très critiqué par les supporters ainsi que par les observateurs, place à un 4-2-3-1 nettement plus offensif avec Nuamah, Cherki et Fofana en soutien de Lacazette.

Malgré ce changement d’animation, il a cependant fallu attendre la seconde période pour voir l’OL faire la différence et trouver la faille, ce qui a valu un énorme coup de gueule de Pierre Sage à la mi-temps comme l’a reconnu le technicien de 45 ans à l’issue du match remporté par son équipe. « Je les ai secoué à la mi-temps. Je leur ai dit que c'était inadblimmsible de ne pas gagner un match comme celui-ci » a avoué Pierre Sage, qui explique que les murs du Groupama Stadium ont tremblé à la mi-temps, avant de poursuivre.

Pierre Sage a fait trembler les murs à la mi-temps

« On était frustré des derniers matchs, il fallait appuyer plus fort, on n'était pas assez tendre, pas assez incisif, on n'attaquait pas la profondeur. En seconde période, c'était bien mieux. Je ne sais pas si on lance notre saison mais ça lance bien notre campagne européenne. Il faudra confirmer à Toulouse, le prochain match est toujours le plus important » a avoué Pierre Sage. Le coach de l'OL espère désormais que ses joueurs auront suffisamment gagné en confiance pour enchainer ce dimanche à 17 heures contre Toulouse. Un match à l’extérieur pour lequel l’OL devra être bon dès la première mi-temps s’il ne veut pas se faire surprendre par l’équipe de Carles Martínez Novell, 13e de Ligue 1 avec un petit point d’avance… sur Lyon.