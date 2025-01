OL ‍: « ‍On n'a pas d’honneur ‍», Pierre Sage est fou de rage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage n’a pas du tout apprécié la première mi-temps de l’OL sur la pelouse de Bourgoin-Jallieu (1-1) et il n’a pas mâché ses mots pour le faire savoir sur l'antenne de BeinSports avant la reprise de jeu.

Il est rare de voir un entraîneur s’exprimer à la mi-temps désormais, mais BeInSports a eu l’occasion de le faire ce mercredi avant la reprise du jeu entre l’OL et Bourgoin-Jallieu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Pierre Sage a profité du micro qui lui était tendu pour dire tout le mal qu’il a pensé de la première mi-temps de ses joueurs. Très en colère, l’entraîneur de 45 ans n’a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation de son équipe lors du premier acte (1-1 à la mi-temps). « On va commencer notre match maintenant (au début de la deuxième mi-temps). Il le faut, car on a été complètement absent en première mi-temps. Par chance, on arrive à égaliser mais c’est inadmissible ce que l’on a fait en première mi-temps, c’est inadmissible. On n’a pas d’honneur, pas de fierté pour agir comme ça sur un terrain de football » a enragé Pierre Sage, qui attend beaucoup plus de tous ses joueurs lors de la seconde période face à l’équipe de National 3.