OL ‍: Niakhaté signe jusqu'en 2028 pour 31,9 millions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Moussa Niakhaté, lequel s'est engagé jusqu'en 2028. Pour faire venir le défenseur international sénégalais de Nottingham Forest, le club de John Textor annonce avoir déboursé 31,9 millions d'euros.

« Formé au LOSC, Moussa Niakhaté a débuté sa carrière professionnelle à 18 ans avec Valenciennes lors de la saison 2014-2015. Durant 3 saisons, il devient l’un des piliers de la formation nordiste en Ligue 2 et rejoint le FC Metz, à l’échelon supérieur, à l’été 2017. Du haut de ses 1,90m, le natif de Roubaix se distingue par ses performances, disputant 38 des 43 matches de son équipe. Ses qualités attirent l'attention des clubs européens et lui permettent, à l’issue de la saison, de rejoindre le FSV Mayence, pensionnaire de Bundesliga. Moussa Niakhaté confirme sa nette progression en enchaînant les bonnes performances et dispute au total 135 matches avec le club allemand, inscrivant 9 buts entre 2018 et 2022. Cette solide expérience engrangée l’incite à changer de championnat et à signer avec Nottingham Forest en 2022. La même année, il est appelé en sélection sénégalaise et participe à la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Le joueur de 28 ans s’impose comme un défenseur solide en Premier League, disputant 37 matches avec Forest, dont 23 lors de la dernière saison, aux côtés notamment d’Orel Mangala. L’Olympique Lyonnais se réjouit d’accueillir Moussa Niakhaté, premier renfort de ce mercato estival et 6ème international sénégalais de l’histoire du club », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.