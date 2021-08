OL : Lyon à l’assaut du gros coup Florenzi

Dans : OL.

Lors de la préparation estivale, Peter Bosz a utilisé le jeune Malo Gusto et l’expérimenté Léo Dubois au poste de latéral droit à l’OL.

Malheureusement pour le technicien néerlandais, aucun des deux joueurs n’a réellement apporté satisfaction. Malo Gusto a été très intéressant lors des premiers matchs amicaux mais lorsque le niveau s’est subitement élevé contre le Sporting Portugal ou encore le FC Porto, le jeune défenseur formé à l’Olympique Lyonnais a éprouvé de grosses difficultés. Quant à Léo Dubois, futur capitaine de Peter Bosz chez les Gones selon Foot Mercato, il aurait bien besoin d’un concurrent de taille afin de retrouver son meilleur niveau. Un constat visiblement partagé par la direction de l’OL puisque la Gazzetta dello Sport nous dévoile à la surprise générale l’intérêt de Lyon pour le champion d’Europe, Alessandro Florenzi.

Prêté au Paris Saint-Germain la saison dernière, l’international italien de 30 ans a soufflé le chaud et le froid dans la capitale française. De retour de prêt à l’AS Roma, il ne sera pas retenu à tout prix par José Mourinho cet été, raison pour laquelle Lyon s’intéresse de près à son cas. Juninho et Peter Bosz estiment qu’un renfort d’expérience ne serait pas de trop en défense et que le profil d’Alessandro Florenzi colle avec la philosophie de jeu prônée par l’ex-entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Borussia Dortmund. De plus, Florenzi présente l’avantage non-négligeable de déjà connaître la Ligue 1 et donc de pouvoir s’adapter relativement vite à l’OL. Reste maintenant à voir si Lyon tentera de recruter Florenzi sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec, alors que l’ancien défenseur du PSG, champion d’Europe avec l’Italie cet été, figure également dans le viseur de la Fiorentina. Pour rappel, la Viola s’apprête à perdre Pol Lirola, d’ores et déjà d’accord avec l’Olympique de Marseille au mercato.