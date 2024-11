OL ‍: Mikautadze n'acceptera pas ce choix injuste

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une efficacité en berne, Alexandre Lacazette bénéficie toujours de la confiance de Pierre Sage à l’OL. Mais cette situation frustre Georges Mikautadze, qui reste sur un doublé et qui attend son heure.

Alexandre Lacazette pensait avoir lancé sa saison en marquant il y a deux semaines contre Le Havre son premier but en Ligue 1, mais le capitaine de l’OL n’est pas encore guéri. Remplaçant contre Auxerre puis titulaire contre Lille, Alexandre Lacazette n’a pas retrouvé le chemin des filets. Vendredi soir sur la pelouse du LOSC, l’ancien joueur d’Arsenal a fait preuve d’une inefficacité qui va commencer à poser problème dans la capitale des Gaules d’autant que dans le même temps, Georges Mikautadze attend son heure. Après un début de saison difficile, l’international géorgien a parfaitement répondu lors de sa titularisation face à Auxerre la semaine dernière avec un doublé.

Lacazette déçoit, Mikautadze doit avoir sa chance

OL : Lacazette remplaçant, Govou y pense très fort https://t.co/0Z9z8XmoBr — Foot01.com (@Foot01_com) November 3, 2024

Si Pierre Sage persiste avec Alexandre Lacazette, ne risque-t-il pas de créer une frustration trop importante chez l’ancien attaquant de Metz ? La question se pose et pour Eurosport, il va devenir urgent de mettre Alexandre Lacazette sur le banc si la situation venait à perdurer. « Physiquement loin de ses standards, il a tout raté dans le Nord et s'est montré bien incapable de se procurer la moindre occasion. La question de sa titularisation dans un club où l'offre offensive est pléthorique se pose car ce Lacazette ne mérite plus de débuter toutes les rencontres de l’OL » indiquent nos confrères, pour qui la méforme d’Alexandre Lacazette ainsi que son inefficacité importante depuis le début de la saison (seulement 3 buts toutes compétitions confondues) doivent inciter Pierre Sage à en faire un remplaçant.

Cela permettrait à Georges Mikautadze de se sentir concerné et pourquoi pas de lancer sa carrière à l’OL, où il est de toute façon amené à prendre la succession de Lacazette la saison prochaine. Reste maintenant à voir si l’entraîneur français de 45 ans, qui a toujours fait confiance à son capitaine, saura prendre cette douloureuse décision.