Lille-OL ‍: Les tops et les flops avec Fofana et Lacazette

Maitland-Niles : Sa première mi-temps aurait logiquement dû le placer dans la catégorie des flops, notamment à cause de son erreur terrible sur le but de David. Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, l'ancien joueur d'Arsenal a réagi et sa seconde mi-temps fut tout simplement splendide. Hyper actif dans le couloir droit, il marque un but refusé après visionnage de la VAR puis offre sur un plateau le but de l'égalisation à Malick Fofana après un débordement terrible pour la défense lilloise.

Jonathan David : Dans son pur style, l'attaquant canadien du LOSC a livré un match habituel pour lui. Très peu en vue, l'ancien buteur de La Gantoise n'a pas énormément pesé dans le jeu de son équipe. Mais une fois de plus, c'est lui qui marque et qui lance parfaitement les siens dans la rencontre en anticipant l'erreur de Maitland-Niles, en enlevant Perri avec sang froid et en terminant proprement du mauvais pied dans le but vide. On peut attendre plus de lui mais encore une fois, Jonathan David a marqué et c'est précisément ce qu'on lui demande dans le Nord.