OL ‍: Le Real veut un Lyonnais, c’est une surprise

A la recherche d’un nouveau latéral gauche pour remplacer Ferland Mendy et Fran Garcia, le Real Madrid a coché plusieurs noms dans le cas où le dossier Alphonso Davies n’aboutirait pas. Parmi eux, un certain Nicolas Tagliafico.

Il n’est plus à prouver que le Real Madrid se cherche activement deux nouveaux latéraux. A droite, le couloir semble promis à Trent Alexander-Arnold, lequel ne veut pas prolonger son contrat à Liverpool et qui se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison. Pour le couloir gauche, les négociations avec le Bayern Munich pour Alphonso Davies patinent. Les Merengue auraient bien aimé pouvoir s’adjuger ses services l’été dernier, puis cet hiver, mais force est de constater qu’il va falloir attendre encore un peu. D’ailleurs, lui aussi est en fin de contrat à l’issue de la saison. Toutefois, si le dossier n’aboutit pas, la direction sportive du Real Madrid préfère assurer ses arrières en évaluant la faisabilité d’autres recrutements. Parmi les joueurs qui intéressent le club de la Maison Blanche, on retrouve Nicolas Tagliafico, en fin de contrat à la fin de la saison avec l'Olympique Lyonnais.

Tagliafico, futur joueur du Real Madrid ?

La trajectoire serait belle pour Nicolas Tagliafico. Selon les informations de Marca, le Real Madrid a coché le nom du latéral gauche de l’Olympique Lyonnais et l’observe avec attention. Cet état de fait est une conséquence de la difficulté à recruter Alphonso Davies, priorité absolue du club merengue à ce poste. Le quotidien sportif espagnol rappelle que le champion du monde argentin sera en fin de contrat à la fin de la saison, un élément crucial pour le Real Madrid. Sachant qu’une prolongation avec l’OL n’est pas du tout dans les tuyaux, le champion d'Espagne en titre a devant lui une opportunité de recruter un latéral gauche expérimenté à moindre coût. Si on compare son salaire d’aujourd’hui à Lyon (environ 4,5ME par an), il se placerait quasiment tout en bas du classement des émoluments au Real. Une belle pioche donc, tout du moins sur le plan financier.