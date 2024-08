OL ‍: Mikautadze et Lacazette, la rivalité tourne mal ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet été, des moyens financiers importants ont été investis dans le mercato de l’OL. Mais la cohérence des choix de John Textor fait débat avec en point d’orgue la signature de Georges Mikautadze.

Auteur d’un match raté à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, Georges Mikautadze, recrue star de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato estival, était sur le banc pour la réception de l’AS Monaco samedi après-midi. Rapidement sollicité pour entrer en jeu à la place d’Ernest Nuamah, blessé, l’international géorgien a évolué dans le couloir droit… sans réussite. A un poste qui n’est pas le sien, l’ex-attaquant du FC Metz a éprouvé toutes les peines du monde à s’illustrer. A l’issue du match, sa frustration était d’ailleurs palpable au micro de BeInSports. « On sait tous que ce n’est pas mon poste » a notamment pesté l’attaquant géorgien, auteur d’un bel Euro 2024 dans une position axiale.

L'OL promené par une équipe en tongs, Acherchour craque https://t.co/er4seQYs81 — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2024

Ce petit coup de gueule de Georges Mikautadze n’est pas passé inaperçu et a froissé Jérémy Lopez, acteur et grand supporter de l’OL. « Et Mikautadze qui veut jouer 9. Dans un vestiaire fort , tu arrives et tu te fais discret. Tu patientes et tu t’adaptes. Ca donne un peu une idée de la maturité dans le groupe cette réaction de Mikautadze » regrette celui qui intervient parfois dans l’After Foot sur RMC. Le recrutement d’un attaquant de ce calibre malgré la présence du capitaine Alexandre Lacazette dans l’effectif pose question. Et si trop de stars au même poste posait un problème à l’OL ? C’est ce que se demande LyonFoot dans un édito publié en ce début de semaine.

Mikautadze et Lacazette, entente impossible ?

« L'empilement d'attaquants à Lyon lors de ce mercato donne des maux de tête à Pierre Sage qui ne s'imagine pas évoluer avec deux pointes offensives. D'ailleurs, rares sont les équipes de haut standing à le faire aujourd'hui, hormis l'Inter Milan avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram. De plus, force est de constater qu'Alexandre Lacazette, bien que légende vivante de l'OL et capable de renverser des matchs voire une saison à lui tout seul, a du mal à cohabiter avec d'autres numéros 9 » écrit le média lyonnais.

Pierre Sage va devoir trouver la bonne formule et rapidement si possible pour faire cohabiter tout ce beau monde, bien qu’il ne soit pas adepte d’un schéma tactique à deux attaquants axiaux. En ce sens, la composition de l’entraîneur de l’OL pour la réception de Strasbourg vendredi sera riche en enseignements et révélatrice sur les intentions du coach de l’OL pour la suite de la saison.