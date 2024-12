OL ‍: Lacazette était chaud jeudi, il cartonne dimanche

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a déroulé sur Nice et Alexandre Lacazette a retrouvé le sens du but pour une performance d'exception qui force l'admiration à Lyon.

Secoué dans le bon sens par la performance de Georges Mikautadze, Alexandre Lacazette a répondu de manière incroyable avec un triplé contre l’OGC Nice. S’il a mis du temps à lancer sa saison, le Général avait récemment fait savoir qu’il se sentait bien et que les buts allaient forcément venir. C’est le cas avec ces trois réalisations et une sortie sous ovation, histoire de conquérir encore plus le public lyonnais. Sur les quatre derniers matchs de l’OL, le voilà à cinq buts et une passe décisive. Et le fait qu’il empile les buts quand on commence à douter de lui, résume bien le show Lacazette à Lyon. « Le Lacazette bien placé et tueur qui revient pile quand on commençait à le sentir vraiment menacé : c'est oui », souligne l’influenceur lyonnais Serious Charly.

On avance bien. On a de la réussite au vu du début 2eme MT. Lacazette est une légende , Tolisso est une immense surprise. Revenir à ce niveau , ça force le respect. — Jeremy Lopez (@__JeremyLopez__) December 1, 2024

« Et un nouveau triplé pour Lacazette. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Toujours plus entré dans la légende de l'Olympique lyonnais », souligne de son côté Planète Lyon. Une bonne forme validée par l’un des supporters lyonnais les plus connus à savoir l’acteur Jérémy Lopez. « On avance bien. On a de la réussite au vu du début 2eme MT. Lacazette est une légende, Tolisso est une immense surprise. Revenir à ce niveau, ça force le respect », a livré le comédien, signe que cette semaine à deux victoires met le club rhodanien dans de bonnes dispositions pour ce mois de décembre qui devient très intéressant.

De quoi provoquer un beau sourire chez Alexandre Lacazette, ravi de voir que le turn-over se passe à merveille pour tout le monde. « La soirée est belle mais je mets en avant le travail de l’équipe. On a passé une belle semaine mais il ne faut pas s’enflammer. Jeudi j’étais prêt à jouer mais c’était juste le choix du coach. C’est bien pour tout le monde. Tout le monde a du temps de jeu et ça marche. Et aujourd’hui, j’ai fait bien », a reconnu sur DAZN l’ancien joueur d’Arsenal.