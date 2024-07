OL ‍: John Kennedy ne viendra pas à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le nom de John Kennedy revient régulièrement du côté de l'Olympique Lyonnais depuis que John Textor a repris le club rhodanien. Mais cette fois, les choses devraient être rapidement réglées.

Vendredi encore, une rumeur a remis John Kennedy, le jeune attaquant brésilien de Fluminense sur la route de l'OL. Il est vrai qu'il y a une vraie histoire entre Lyon et les joueurs du Brésil, et cela va durer puisque le propriétaire de l'Olympique Lyonnais possède également un club brésilien, Botafogo. Mais, à en croire Bola VIP, puissant média sportif sud-américain, John Kennedy ne signera pas en Ligue 1 lors de ce mercato, même s'il s'apprête en effet à quitter Fluminense. La future destination du joueur de 22 ans est au Mexique, et plus précisément pour le Deportivo Toluca Fútbol Club où l'entraîneur, Reinato Paiva, a fait de la venue de John Kennedy une de ses priorités. UOL confirme qu'effectivement les deux clubs seraient entrés dans des négociations pour aboutir à un transfert de l'attaquant.

John Kennedy va signer au Mexique

John Kennedy sera l’élu, l’OL n’en démord pas https://t.co/S5Xkq0Ukwz — Foot01.com (@Foot01_com) July 12, 2024

À en croire les supporters de Fluminense, le départ de John Kennedy ne sera pas vécu comme un drame. Car même si la saison passée, il a brillé sous les ordres de Fernando Diniz, ce n'est plus du tout le cas ces derniers mois et son transfert vers Toluca ne donnera pas lieu à des émeutes, la forme physique de Kennedy étant brutalement remise en cause. L'Olympique Lyonnais n'a dont probablement pas trop de regrets à avoir dans ce dossier, même si le profil de l'attaquant international U23 brésilien pouvait sembler sexy sur le papier. Si réellement John Textor veut recruter une doublure à Alexandre Lacazette, il lui faudra se tourner vers d'autres pistes d'ici la fin du mercato estival. L'OL a encore un peu de temps.