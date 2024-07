OL ‍: Humilier l’ASSE, Lacazette ne s'en lasse pas

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Alexandre Lacazette reste à l’OL l’an prochain et retrouvera la saveur des derbys contre Saint-Etienne. L’occasion pour l’attaquant français d’évoquer son meilleur souvenir sous le maillot des Gones, et il ne fera pas plaisir aux supporters stéphanois.

Tout se passe bien pour Alexandre Lacazette en ce moment. Meilleur buteur de l’OL l’an passé et qualifié en Coupe d’Europe, l’ancien buteur d’Arsenal va disputer les Jeux Olympiques de Paris dans quelques semaines avec le groupe de Thierry Henry et ce dernier l’a même nommé capitaine de la formation tricolore. Le joueur de 33 ans a également confirmé qu’il restait à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine malgré l’intérêt de plusieurs équipes saoudiennes. Véritable légende du club rhodanien, il s’apprête à retrouver les joies du derby face à l’AS Saint-Etienne après deux saisons d’absence, pour le plus grand plaisir des supporters des deux équipes. Au cours d’une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, l’attaquant international français a évoqué le meilleur souvenir de sa carrière, et il est justement contre les Verts.

Le meilleur souvenir de Lacazette est contre Saint-Etienne

Ainsi, et interrogé sur ce qu’il retient en priorité dans sa carrière, le joueur formé à l’OL jusqu’à en devenir le capitaine est revenu sur son triplé contre l’ASSE lors du dernier derby disputé à Gerland en novembre 2015 et remporté 3 buts à 0 par son équipe à l’époque : «J’ai rejoint l’Olympique Lyonnais à l’âge de 11 ans, je m’étais toujours dit que s’il y avait un match à gagner, c’était celui-là. J’ai grandi avec cette idée de devoir toujours gagner contre Saint-Etienne, chez les jeunes comme en Ligue 1. Avoir la chance de mettre un triplé dans un derby, c’était incroyable ! », a-t-il assuré. Des mots qui doivent sûrement faire plaisir à la communauté lyonnaise. Les retrouvailles entre les deux clubs sont prévues au Groupama Stadium le dimanche 10 novembre prochain, l’occasion pour Lacazette de confirmer qu’il aime briller dans les derbys, lui qui a déjà inscrit cinq réalisations dans sa carrière contre les Verts.