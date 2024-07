OL ‍: Gift Orban a la cote, un club de Ligue 1 fait une offre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le départ de Gift Orban se précise à l’OL, alors que l’ancien buteur de La Gantoise n’entre plus dans les plans de Pierre Sage après la signature de Georges Mikautadze. Un club français est chaud pour l’accueillir.

L’avenir de Gift Orban devrait rapidement s’écrire loin de l’Olympique Lyonnais. Recruté l’hiver dernier pour 14 millions d’euros en provenance de La Gantoise, l’attaquant nigérian n’a pas convaincu Pierre Sage lors de ses six premiers mois dans la capitale des Gaules. Initialement, l’OL souhaitait tout de même le conserver afin de lui offrir la chance de s’imposer dans le temps. Mais l’opportunité de recruter Georges Mikautadze pour moins de 20 millions d’euros en provenance du FC Metz a totalement chamboulé les plans des dirigeants rhodaniens.

Brest est chaud sur Gift Orban

Avec la présence de Mikautadze, Lacazette ou encore Baldé dans l’effectif, Gift Orban est de trop et sa belle cote va permettre à l’OL de le faire partir en limitant la casse financièrement. Malgré six mois en dent de scie à Lyon, le buteur de 22 ans reste courtisé, notamment en Ligue 1. C’est à Brest que pourrait rebondir Gift Orban selon les informations de Nabil Djellit, qui croit savoir que le club breton est très intéressé par la perspective de récupérer le buteur lyonnais lors de ce mercato estival. « Des contacts existent pour faire venir l'attaquant de l'OL, en difficulté depuis sa signature en L1 » a publié le journaliste de France Football sur son compte X.

OL : Gift Orban a compris le message, il vide son casier https://t.co/VliWOcTMwc — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2024

La question est maintenant de savoir si le Stade Brestois est intéressé par un prêt de Gift Orban, ou si un transfert sec sera possible. Malgré sa qualification en Ligue des Champions et quelques belles ventes comme celle notamment de Lilian Brassier à l’Olympique de Marseille, le Stade Brestois n’a pas un budget illimité et n’a pas l’intention de faire de folies cet été. Reste que de son côté, l’OL n’a aucun intérêt à faire de cadeau à un club qui malgré son statut est un concurrent direct en Ligue 1. Du côté de David Friio et de John Textor, on espère récupérer une somme proche de celle dépensée pour recruter Gift Orban à La Gantoise il y a six mois, soit environ 14 millions d’euros. Pas sûr en revanche que Brest signe un tel chèque pour un buteur en situation d’échec à relancer.