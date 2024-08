OL ‍: Cherki va signer, un club est sûr de son coup

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki va sûrement quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Le milieu offensif a connu des rebondissements inattendus pendant ce mercato estival. Un scénario qui pourrait finalement profiter à la Lazio et à son président Claudio Lotito.

Rayan Cherki avait sans doute imaginé un été plus favorable. Qualifié pour la finale contre l’Espagne ce vendredi, le milieu offensif de l’équipe de France olympique bénéficie d’un faible temps de jeu pendant les JO. Et pour ne rien arranger, son avenir à court terme reste flou. Le jeune talent de l’Olympique Lyonnais, qui a entamé la dernière année de son contrat, est toujours annoncé sur le départ. Mais le Borussia Dortmund, qui avait chipé le Gone au Paris Saint-Germain, tarde à concrétiser son avance. A tel point que son arrivée est désormais remise en cause.

𝑳𝑨 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫𝑬 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑬 ✨



Nos Bleus avancent ensemble pour écrire l’histoire et sont prêts à faire briller la France 🇫🇷



🇫🇷🇪🇸 | #FRAESP | #Paris2024 pic.twitter.com/nV6jsZrSTD — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 9, 2024

On parle maintenant d’une approche du RB Leipzig après le départ de Dani Olmo au FC Barcelone, et d’un intérêt concret de la Lazio. En effet, le média italien Lazio Channel annonce le président Claudio Lotito persuadé de conclure le transfert de Rayan Cherki. Recalé après une offre à 12 millions d’euros (hors bonus), le patron des Biancocelesti serait disposé à revenir à la charge avec une meilleure proposition. Suffisant pour tomber d’accord avec l’Olympique Lyonnais ? Une chose est sûre, c’est que le directeur sportif rhodanien David Friio ne compte pas garder le Bleuet.

L'OL n'a pas changé d'avis

« On a discuté avec lui sur le début de l’été et nous sommes toujours en discussions pour trouver une solution. Il va certainement partir. Le mieux à l'étranger ou au PSG ? Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux. Je crois que ce qu'il faut c'est que tout le monde soit gagnant de cette situation. Rayan a donné beaucoup pour le club, c'est un enfant du club qui a été formé ici, mais il y a des moments dans une carrière où on doit aller voir autre chose ailleurs, il en a toutes les qualités. Et le club qui l’accueillera en tirera tous les bénéfices », confiait le dirigeant lyonnais au Progrès cette semaine.