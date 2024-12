OL ‍: Cherki pulvérise Greenwood et Hakimi sans forcer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki est de loin le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement selon Bafétimbi Gomis, pour qui il n’y a aucun débat tant le milieu offensif de l’OL, brillant contre le PSG dimanche au Parc des Princes, survole les débats.

Depuis le début de la saison, plusieurs joueurs de Ligue 1 se sont mis en évidence. Rulli et Greenwood à Marseille, Barcola et Hakimi au PSG ou encore David à Lille et Zakaria à Monaco. Tous ces joueurs, s’ils poursuivent sur cette lancée, seront sans doute associés dans l’équipe-type de la saison aux trophées UNFP à la fin de la saison. Mais pour Bafétimbi Gomis, le meilleur joueur de Ligue 1 se trouve à l’Olympique Lyonnais. Présent au Parc des Princes dimanche soir avec DAZN, l’ancien buteur de l’ASSE, de l’OL ou encore de l’OM a été interrogé sur la Chaîne L’Equipe sur Rayan Cherki. Et il est clair que pour l’ancienne « panthère », il n’y a pas plus fort que l’international espoirs français sur les pelouses de Ligue 1 ces dernières semaines.

« Actuellement sur la forme du moment, Rayan Cherki est le meilleur joueur de cette Ligue 1. Il fait partie des joueurs pour lesquels on aime regarder le football. Techniquement, il est très talentueux. Et puis, c’est un phénomène, on l’a vu. Il sait éliminer, il sait temporiser, il voit des choses que beaucoup de joueurs ne voient pas. Il s’est mis au service du collectif. C’est le joueur qui va permettre à l’Olympique Lyonnais de se qualifier pour la Ligue des Champions » a lancé Bafétimbi Gomis à L’Equipe du Soir. Pour l’homme aux 122 buts en Ligue 1, difficile de faire mieux que Rayan Cherki actuellement, tant le milieu offensif de 21 ans affiche un niveau exceptionnel depuis plusieurs semaines. Un atout de taille pour l’OL dans la course à la Ligue des Champions, en espérant bien sûr que John Textor saura conserver sa pépite lors du prochain mercato hivernal, malgré les difficultés financières du club rhodanien.