OL ‍: Cherki en Allemagne, Dortmund veut griller le PSG

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki est plus que jamais sur le départ de l'OL. La dernière proposition que les Gones lui ont faite ne lui convient pas du tout.

L'OL se prépare à pas mal de changements cet été lors du marché des transferts. Si John Textor compte bien renforcer l'effectif de Pierre Sage avec de la qualité, il faudra aussi composer avec des départs importants. Des départs qui concerneront très certainement des anciens du clubs. Si Alexandre Lacazette veut continuer au moins une saison de plus, ce n'est pas le cas de Rayan Cherki. Le crack lyonnais, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, n'est pas du tout convaincu par la dernière offre de prolongation faite par l'Olympique Lyonnais, qui lui demande de baisser son salaire pour rester. L'international Espoirs français s'imagine jouer ailleurs. Et cela pourrait le mener au PSG ou en... Bundesliga.

Cherki en Allemagne, c'est une possibilité réelle

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Selon les informations de Foot Mercato, Cherki a récemment échangé avec Luis Enrique. Le milieu est motivé à l'idée de signer au PSG. Problème, Nasser Al-Khelaïfi bloque l'opération, malgré une offre envoyée de 15 millions d'euros à l'OL, plus 3 de bonus. Le président n'apprécie en effet pas plus que cela une partie de l'entourage de Rayan Cherki, dont fait partie une certaine Fayza Lamari, son agent. Compte tenu de cette situation, le Gone pourrait revoir ses plans et rejoindre le Borussia Dortmund. Le média français indique ces dernières heures que le club allemand est très intéressé par la possibilité de récupérer Cherki. Pour le moment, aucune offre n'a été faite mais tout pourrait changer dans les prochaines heures. Les Marsupiaux devraient échanger avec le clan Cherki. Dans le passé, l'Allemagne a souvent souri aux jeunes Français qui voulaient relancer leur carrière. En cas de départ de Lyon, Cherki ne manque pas de prétendants. Une bonne chose pour lui et l'OL.