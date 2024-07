OL ‍: Accord Cherki-Dortmund, il y a un problème

Ayant finalement décidé de rejoindre le Borussia Dortmund plutôt que le Paris Saint-Germain, Rayan Cherki va devoir tout de même patienter avant de signer avec le récent finaliste de la Ligue des champions.

Le PSG semblait être le favori pour accueillir Rayan Cherki, un an après avoir fait signer Bradley Barcola. Mais finalement, le joueur de l'Olympique Lyonnais, dont la carrière est gérée par le clan Mbappé, a préféré tourner le dos aux champions de France pour entamer des négociations avec le Borussia Dortmund. Et les choses ont bien avancé, puisque Florian Plettenberg, qui est le Fabrizio Romano allemand, annonce qu'un accord verbal a été bouclé entre Rayan Cherki et les dirigeants du club de Bundesliga. Cependant, l'affaire ne se fera pas dans les plus brefs délais, car du côté du BVB09 on ne souhaite pas prendre des risques financiers lors de ce mercato estival 2024, comme à chaque mercato d'ailleurs. Et notre confrère de Sky Sports de dévoiler les raisons de ce petit retard pris dans la signature de Rayan Cherki avec le club de Rhénanie-du-Nord.

