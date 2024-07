OL ‍: 30 millions pour ce joueur, ça fait scandale

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL fait partie des clubs les plus actifs cet été sur le marché des transferts. Les Gones veulent encore dépenser mais devront pour cela procéder à des ventes importantes dans les prochaines semaines.

L'OL veut jouer les premiers rôles la saison prochaine en Ligue 1 mais également faire bonne figure en Ligue Europa. Pour cela, les Gones devront faire le nécessaire cet été sur le marché des transferts. John Textor est disposé à mettre des moyens importants mais se sait surveillé par la DNCG. L'idée est donc de faire des belles ventes. Si Rayan Cherki est plus que jamais sur le départ, c'est aussi le cas de Jake O'Brien, révélation de l'exercice précédent. Si l'international irlandais ne manque pas de courtisans, le prix demandé par la direction rhodanienne bloque apparemment beaucoup de choses pour un éventuel transfert rapide.

L'OL et O'Brien, il y a un gros problème au mercato

Selon les informations de The Telegraph, l'OL demande en effet près de 30 millions d'euros pour lâcher Jake O'Brien cet été. Un prix jugé trop élevé pour les clubs anglais intéressés, dont Wolverhampton, Everton et West Ham. Il faudra donc certainement revoir ses exigences à la baisse pour Lyon, sous peine de rater la vente du défenseur central. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, O'Brien a reporté le maillot rhodanien face à Chassieu-Décines (victoire 7-0). L'Irlandais était aligné avec Duje Caleta-Car. Il continuera donc sa préparation normalement avec l'Olympique Lyonnais.

Le dossier autour de son départ pourrait durer jusqu'aux dernières heures du marché des transferts. A Lyon de préparer ses arrières afin de ne pas prendre de retard dans le début de sa nouvelle saison, qui ne manquera pas de rendez-vous importants. Pour rappel, les Gones ont déjà recruté Moussa Niakhaté au poste de défenseur central. Une sacrée prise pour l'OL.