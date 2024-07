L'OL vire ces cinq joueurs du stage ‍!

Dans : OL.

Pierre Sage avait annoncé samedi en marge du premier match amical de l'Olympique Lyonnais qu'il voulait faire de la place dans le vestiaire. C'est chose faite puisque cinq joueurs ont été mis dans un loft.

Action, réaction. L'entraîneur de l'OL n'a pas mis longtemps à transformer ses propos en décision. Après la nette victoire (7-0) de Lyon en match de préparation, Pierre Sage avait été clair, son effectif était beaucoup trop large à cet instant de la saison, d'autant plus que des joueurs vont arriver durant l'été, sans même parler de ceux retenus avec l'équipe de France Olympique. « Le dégraissage de l'effectif est nécessaire. Avec Mahamadou Diawara qui n'est pas retenu à l'Euro U19, on sera 25 et d'autres doivent encore revenir. Après ce sont des joueurs, des humains et pas des contrats de travail », avait indiqué le coach lyonnais. Ce dimanche, L'Equipe annonce que cinq joueurs ont été placés dans un loft et ne partiront pas en stage avec leurs coéquipiers.

L'OL place cinq joueurs sur la touche avant son stage

Le quotidien sportif révèle que Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr et Florent Sanchez ont été informés qu'ils ne seront pas du voyage en Autriche et qu'ils devaient essayer de se trouver un club d'ici à la fin du mercato estival. Pierre Sage souhaite pouvoir travailler sereinement et entamer un groupe important dans la préparation de l'Olympique Lyonnais n'avait aucun sens pour lui. Charge désormais aux dirigeants de l'OL de trouver des clubs pour ces cinq joueurs concernés, qui vont, eux, devoir admettre que leur avenir n'est plus dans la capitale des Gaules. Nul doute que le syndicat des joueurs va rappeler le club de John Textor à l'ordre, comme il le fait à chaque fois qu'un loft est créé, mais cela ne changera pas la détermination de l'Olympique Lyonnais à se séparer des cinq joueurs concernés par cette mesure.