Officiel ‍: Thiago Almada est prêté six mois à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature très attendue du champion du monde argentin Thiago Almada, lequel est prêté gratuitement par Botafogo jusqu’en juin 2025.

Le très gros coup du mercato hivernal est officiel pour l’Olympique Lyonnais, qui a confirmé dans un communiqué sur son site internet la signature de Thiago Almada. Interdit de recrutement par la DNCG, le club rhodanien a bouclé cette opération sous la forme d’un prêt gratuit de six mois en provenance de Botafogo. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’international argentin et champion du Monde, Thiago Almada, en provenance de Botafogo. Le milieu offensif de 23 ans rejoint l’OL sous la forme d’un prêt gratuit jusqu’au 30 juin 2025. L’arrivée de Thiago Almada à l’Olympique Lyonnais constitue une nouvelle étape dans sa carrière. Doté d’une technique exceptionnelle et d’une grande polyvalence, il devient le septième international argentin de l’histoire du club, renforçant ainsi les liens forts entre l’Olympique Lyonnais et l’Argentine » écrit l’Olympique Lyonnais dans son communiqué de presse officiel.