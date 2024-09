Officiel ‍: David Friio et l'OL c'est déjà fini

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a décidé de mettre à l'écart son directeur sportif David Friio, qui n'est plus le bienvenu au club et va surement prendre la porte dans quelques jours.

Quelques heures seulement après le dernier recrutement de Jordan Veretout, le directeur sportif David Friio se voit montrer la sortie. Recruteur en chef, mais aussi en charge d’équilibrer les comptes, le dirigeant arrivé de l’OM il y a un an de cela dans le même poste de directeur sportif, n’aura pas tenu la route. L’OL a fait savoir que David Friio était mis de côté. « L’Olympique Lyonnais dispense d’activité son directeur sportif, David Friio, dans l’attente d’une décision à venir dans les jours prochains », a sobrement commenté le club rhodanien, sans donner plus de précision.

Quelque chose n’a en tout cas pas tourné rond en ce qui concerne ce mercato, puisque Romain Molina révélait il y a quelques heures que la tête du directeur sportif allait bientôt tomber dans la foulée de la fin de ce mercato. Et pourtant, John Textor a clairement oeuvré en coulisses pour diriger ce mercato, faisant affaire avec de nombreux clubs dont il est proche, ou même propriétaire et réalisant quelques transferts de son côté, comme la signature de Wilfried Zaha. Mais le fait de ne pas avoir su faire partir plusieurs joueurs comme Anthony Lopes, Rayan Cherki et Dejan Lovren semble avoir plombé le crédit de David Friio, qui risque de prendre la porte moins d’un an après son arrivée.