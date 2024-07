Naples rouvre la porte, l’OL fonce sur Lindstrom

Annoncé parmi les courtisans de Jesper Lindstrom en début de mercato, l’Olympique Lyonnais s’était heurté à un refus provisoire. L’entraîneur de Naples Antonio Conte souhaitait voir son milieu offensif à l’œuvre avant de trancher. Mais quelques semaines plus tard, les discussions ont repris et le Danois semble à nouveau se rapprocher de Lyon.

Alors que l’absence de diffuseur bloque la plupart des écuries de Ligue 1, certaines formations parviennent à avancer dans leur recrutement. C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais qui a annoncé les signatures du défenseur central Moussa Niakhaté et du latéral gauche Abner Vinicius. D’autres arrivées sont à prévoir, et notamment dans le secteur offensif où l’on évoque la piste Jesper Lindstrom (24 ans) depuis plusieurs semaines.

En début de mercato, le club rhodanien était notamment annoncé en concurrence avec l’Olympique de Marseille pour le milieu offensif en difficulté à Naples. Suite à son prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire à 20 millions d’euros l'été dernier, le Danois n’a pas justifié l’investissement du Napoli. Sa première saison en Italie a été un échec puisque l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’a débuté que deux matchs en Serie A. Pas de quoi plomber sa cote sur le marché des transferts. Mais avant de laisser filer son flop, Naples souhaitait d’abord connaître l’avis de son nouvel entraîneur Antonio Conte.

#OlympiqueLyonnais currently leading the race to sign Jesper #Lindstrøm from #Napoli. Opened talks. #transfers #OL