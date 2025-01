Anthony Lopes est sorti de l'enfer lyonnais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mis à l’écart pendant six mois à l’OL, Anthony Lopes a très mal vécu la situation. Le gardien portugais retrouve des couleurs à Nantes, où il a signé en janvier en tant que numéro un à la place d’Alban Lafont, mais il n'oublie rien.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a le club rhodanien dans le coeur et forcément, la situation des derniers mois n’a pas été facile à vivre pour le gardien portugais de 34 ans. Mis à l’écart afin de faire de la place au nouveau titulaire Lucas Perri, celui qui compte près de 500 matchs en professionnels avec l’OL a retrouvé les terrains et le sourire en rejoignant le FC Nantes. Les Canaris ont misé sur lui afin de remplacer Alban Lafont, écarté et dont les performances sont jugées insuffisantes.

« La période la plus dure de ma carrière »

Dans une interview accordée à Canal+, Anthony Lopes est revenu sur les mois difficiles vécus à Lyon et sur la manière dont Nantes a relancé sa fin de carrière. « On apprend à n'importe quel âge, mais à 34 ans j'ai appris la patience. Ca a été très dur, probablement la période la plus dure de ma carrière sportive. Ma mise à l’écart ? Je ne vais pas trop revenir là-dessus, car j'avais fait une interview dans L’Equipe où je savais que j'allais me mettre en danger. J'ai voulu créer un électrochoc au sein de la direction, car personne n'est venu me parler directement. Maintenant je suis passé à autre chose, même si Lyon restera mon club de coeur où j'ai passé 25 années » explique Anthony Lopes, qui est désormais passé à autre chose en retrouvant un rôle important au FC Nantes.

« Ca se passe très bien, j'ai retrouvé les terrains et la compétition, ce qui me manquait énormément. L'accueil a vraiment été top, aussi bien du groupe que du staff. Je me sens vraiment important ici, à moi de rendre la confiance qu'on m'a donnée » savoure Anthony Lopes, qui s’apprête à retrouver son club formateur puisque dimanche prochain, l’OL se rendra à La Beaujoire. Un match qui sera forcément spécial pour le gardien portugais formé dans le Rhône.