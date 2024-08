Mangala, Everton démoralise brutalement l’OL

Orel Mangala est tout proche de s'engager avec Everton pour éviter à l'OL un immense fiasco avec un joueur acheté très cher et qui n'a pas le niveau pour aider la formation de Pierre Sage en ce moment.

Dans son opération dégraissage, l’Olympique Lyonnais cherche à se défaire de joueurs qui viennent d’être recrutés. Mais avec le système des prêts à option d’achat parfois obligatoire, les mauvais choix se payent cash. C’est le cas avec Orel Mangala, qui n’avait déjà pas convaincu lors de son arrivée en janvier mais était passé entre les gouttes en raison des bons résultats de la formation de Pierre Sage. Mais en ce début de saison, son manque de précision et son faible impact le guident directement sur le banc de touche malgré les plus de 30 millions d’euros payés pour l’acheter définitivement, prêt payant compris. Une incompréhension totale chez les supporters lyonnais, qui démontre tout de même que même les dirigeants ont compris leur erreur, puisqu’ils cherchent à le renvoyer en Premier League.

✈️🇧🇪🔵 Orel Mangala's now on a private jet in order to join England and complete his loan deal to #EvertonFC. Message's clear : One year loan and then back to #OL. #mercato #EFC #DiablesRouges pic.twitter.com/LoaRNNUaCH