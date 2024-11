Lyon écoeuré par l’arbitrage anti-OL de Stéphanie Frappart

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Accroché par le Stade de Reims samedi soir (1-1), l’OL n’a pas été aidé par l’arbitrage de Stéphanie Frappart, qui a oublié deux penaltys évidents en faveur des Gones selon Daniel Congré et John Textor, lesquels sont montés au créneau après la rencontre en Champagne.

L’Olympique Lyonnais restait sur une victoire dans le derby contre Saint-Etienne avant la trêve internationale, et avait bien l’intention de poursuivre sur sa dynamique à l’occasion du déplacement à Reims ce samedi soir. Les hommes de Pierre Sage, ultra-dominateurs en première mi-temps, ont finalement concédé le match nul face à l’équipe de Luka Elsner (1-1). Une mauvaise opération pour l’OL, d’autant que les coéquipiers de Corentin Tolisso auraient pu obtenir un, voire deux penaltys. Une faute assez évidente sur Malick Fofana dans la surface de réparation n’a pas été sifflée, une polémique à laquelle on peut ajouter la faute plus légère sur Alexandre Lacazette, tout de même accroché au niveau de son pied d’appui.

Pas faute ? Ah ouais d’accord ! Bravo frappart pic.twitter.com/u9IUoO7fd8 — Loïc B. (@LoGone73) November 23, 2024

Ce n’est pas la première fois que l’arbitrage de Stéphanie Frappart est défavorable à l’Olympique Lyonnais ces derniers mois. Trop c’est trop pour le board lyonnais qui a cette fois exprimé son ras-le-bol après le match, notamment par l’intermédiaire de son coordinateur sportif Daniel Congré. « On veut simplement comprendre. Il y a eu deux situations litigieuses qui ont été en notre défaveur ce soir. Je parle évidemment des deux penaltys qui n'ont pas été sifflés sur Alexandre Lacazette et Malick Fofana. J'aimerais simplement comprendre pourquoi Madame Frappart n'est pas allée voir la VAR. Pour moi, il y avait vraiment matière à réflexion. La faute sur Lacazette trop légère ? Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a clairement son pied d'appui qui est percuté » regrette l'ex-défenseur du MHSC avant de conclure.

Stéphanie Frappart fait scandale à Lyon

« Nous voulons une uniformité dans les décisions arbitrales. Je suis déçu pour les joueurs parce que ça ne vient pas récompenser tous leurs efforts. Ce soir, je suis très déçu parce que ces décisions nous font vraiment mal » a pesté le nouveau coordinateur sportif de l’OL, rejoint plus tard dans la soirée par son patron John Textor, qui a lui aussi pointé du doigt l’arbitrage sur Instagram dans un post supprimé par la suite.

« Il y a un contact du côté postérieur sur la jambe gauche du joueur de Lyon. Il pousse et casse la course de sa trajectoire. C’est penalty » a pesté le patron de l’Olympique Lyonnais, photo à l’appui de la potentielle faute sur Malick Fofana. Chez le supporters des Gones, on n’en revient toujours pas et on hurle au scandale face à l’arbitrage de Stéphanie Frappart, qui ne réussit définitivement pas à Lyon comme l’a confirmé ce nouveau match à polémiques du côté de Reims.