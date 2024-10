Longoria et Al-Khelaifi votent contre Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM et le PSG s'affrontent dimanche soir au Vélodrome, le président marseillais et son homologue parisien sont plutôt sur la même longueur d'onde, surtout lorsqu'il s'agit de repousser John Textor.

Même si leurs supporters sont ouvertement des ennemis jurés, Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaifi ne font pas semblant d'être fâchés, même si forcément sportivement, ils n'ont pas le même projet. Cependant, le président de l'Olympique de Marseille et celui du Paris Saint-Germain savent qu'ils représentent les deux plus gros clubs de Ligue 1 et que sur le plan du business, ils doivent parvenir à s'entendre afin de défendre leurs propres intérêts. Ainsi, dans le dossier des droits TV de la Ligue 1, Longoria et Al-Khelaifi n'ont pas mis longtemps à s'unir pour mieux envoyer bouler John Textor. Car le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais, la troisième superpuissance de notre championnat, a eu des idées qui ont été rejetées par l'OM et le PSG.

L'OM et le PSG calment John Textor

Comme le raconte L'Equipe, John Textor s'est heurté à un front commun OM-PSG, le boss de l'OL ne parvenant pas à faire entendre sa voix dans les instances du football professionnel français sur ce sujet importantissime. « Dans cet épineux dossier des droits télé, ils ne souhaitaient pas suivre le chemin proposé par John Textor, le président de l'OL, qui proposait de lancer une chaîne à partir de zéro pour diffuser la L1. Ils jugeaient ce projet suicidaire (...) Sur un autre dossier sensible, les 20 millions d’euros annuels de sponsoring promis aux clubs en complément des 78,5ME de droits télé pour l'affiche de BeIN Sports, Longoria est resté discret. Si l'OL a dénoncé ce montage dans un courrier et l'obligation d'avoir des sponsors qatariens, l'OM a fait profil bas », explique le quotidien sportif au sujet du duo Pablo Longoria-Nasser Al-Khelaifi.

Cependant, dimanche à partir de 20h45, cette entente cordiale entre le dirigeant de l'Olympique de Marseille et celui du Paris Saint-Germain sera mise de côté pendant 90 minutes. Mais qu'on ne compte pas sur Longoria et Al-Khelaifi pour s'écharper dans les tribunes du Vélodrome, laissant cela aux joueurs de Roberto De Zerbi et Luis Enrique.