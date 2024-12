Lacazette et Miktaudaze, ça va saigner à l'OL

Dans : OL.

Pour l’instant c’est l’un ou l’autre mais dans un futur proche, pourquoi ne pas imaginer Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze associés à l’OL. Nicolas Puydebois a en tout cas soufflé l’idée à Pierre Sage.

En début de saison, l’Olympique Lyonnais était confronté à une situation difficile dans le secteur offensif puisque les deux attaquants, à savoir Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette étaient en manque de confiance et d’efficacité. Heureusement pour l’OL, la situation n’a pas duré. Les deux hommes sont actuellement en pleine bourre et Pierre Sage a de véritables maux de tête pour faire ses choix. Pour l’instant, Mikautadze enchaine en Europa League tandis que Lacazette a toujours la confiance de l’entraîneur lyonnais en Ligue 1. Mais à terme, pourquoi ne pas voir l’ancien Messin et le capitaine de l’OL associés à la pointe de l’attaque ? C’est l’idée émise par Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones.

Nicolas Puydebois aimerait voir un duo Lacazette - Mikautadze

En revanche, ce binôme s’il était choisi par Pierre Sage ferait des dégâts et un joueur comme Rayan Cherki pourrait par exemple être sacrifié. « Les bons résultats aident à avoir une bonne ambiance dans le groupe. Après Marseille, c’était plus difficile que maintenant. On parlait de pouvoir faire jouer Lacazette et Mikautadze ensemble, pourquoi pas imaginer Lacazette en meneur de jeu si Cherki n’y est pas et Mikautadze en pointe. Alex a cette capacité à pouvoir briller dans le coeur du jeu. Il aura moins cet aspect de profondeur que lorsqu’il joue numéro neuf, mais il peut jouer dans le coeur du jeu, distribuer les ballons. Pourquoi pas imaginer cette option pour les voir jouer ensemble » a analysé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, qui aimerait voir comment les deux joueurs pourraient évoluer ensemble.

L’idée n’est pas pour déplaire à Georges Mikautadze, lequel a en tout cas indiqué que l’entente était parfaite entre les deux attaquants de l’OL et que la concurrence était saine et permettait ainsi à chacun de se dépasser. « J’ai marqué un doublé, il a marqué un triplé derrière. On se pousse, il se donne à fond, moi aussi et c’est bénéfique pour le collectif. Que tu mettes l’un ou l’autre, c’est bon d’avoir un attaquant qui marque » a indiqué l’international géorgien, invité dans l’émission de Razik Brikh. Reste maintenant à voir si dans les semaines à venir, Pierre Sage tentera l’audacieuse proposition de Nicolas Puydebois. Il faudra sans doute patienter un peu car au vu des adversaires à venir (Francfort, PSG), l’entraîneur de 45 ans va sans doute poursuivre dans une formule qui marche plutôt que d'innover.