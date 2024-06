La DNCG va trancher, l'OL est prêt au feu d'artifice

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a ouvert pas mal de dossiers pour se renforcer cet été au mercato. Le milieu de terrain est considéré comme un chantier important par le staff rhodanien.

A Lyon, on ne veut pas reproduire les erreurs du passé. L'objectif sera de partir pied au plancher la saison prochaine. Pierre Sage devra pouvoir compter sur une belle qualité d'effectif, capable de jouer toutes les compétitions. L'OL multiplie donc les pistes pour se renforcer lors de ce marché des transferts estival. Au milieu de terrain, les Gones ne sont fermés à aucune option. Et un profil plait beaucoup en Turquie. Et pas n'importe où puisqu'il s'agit du Fenerbahce.

Un international truc en partance pour l'OL ?

D'après les informations du média turc Sabah, l'OL a en effet fait une offre de 10 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu défensif Ismail Yuksek. Sur le départ, le Turc de 25 ans veut néanmoins attendre la fin de l'Euro 2024 avec son pays avant de prendre une décision définitive quant à son avenir. Surtout que José Mourinho vient d'arriver au sein du club d'Istanbul. En fin de contrat en juin 2027, Yuksek veut des garanties sur son temps de jeu. Chose que peut lui offrir l'OL. A noter que dans ce dossier, les Gones ont déjà fait une offre au Fener, qui a été refusée. En plus de l'international turc, l'Olympique Lyonnais ne perd pas espoir de recruter trois autres cracks cet été : Thiago Almada, Moïse Bombito et Yankuba Minteh. Pour rappel, le club rhodanien passera ce jeudi devant la DNCG avec comme ambition d'en ressortir indemne et libre de ses mouvements pour recruter. Que les fans de l'OL se rassurent sur les ambitions de leur formation, du lourd est espéré cet été, même si du mouvement est aussi attendu du côté des départs.