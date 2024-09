L’OL vise le titre, Riolo est d’accord

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Propriétaire de l’OL, John Textor a affiché ses ambitions avec l’Olympique Lyonnais cette saison et estime que Lyon doit se qualifier pour la Ligue des Champions. Daniel Riolo, qui n’a pas été tendre avec l’Américain, est néanmoins d’accord avec lui sur ce point.

Comme bon nombre d’élèves au quatre coins de la France, John Textor a effectué sa rentrée avec l’Olympique Lyonnais. L’homme d’affaires américain a fait un bilan du mercato et affiché ses ambitions pour la saison 2024/2025, qui doit selon lui être dans la lignée de la sixième place acquise l’an dernier : «Nos objectifs sont de battre le PSG, de gagner. Bien sûr, Monaco nous a battus il y a quelques semaines mais nous allons nous placer parmi les meilleurs. Si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des Champions, ce sera un échec. Nous voulons nous classer parmi les meilleures équipes», a-t-il affirmé en conférence de presse face aux journalistes ce mercredi. Consultant pour RMC, Daniel Riolo a défendu Textor, estimant qu’il était légitime que Lyon ait des ambitions aussi hautes.

Riolo défend Textor, Lyon doit être ambitieux

🎤 Daniel #Riolo via @RMCInfo ⬇️



"Les mecs qui parlent comme ça, ça ne me gêne pas. Il veut mettre la pression sur son groupe, il a envie d'afficher une ambition qui parait presque un peu ridicule. Mais non, après il se reprend en disant qu'il faut au minimum qu'on soit soit… pic.twitter.com/gBHaxTUGUM — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) September 13, 2024

Sur les ondes de RMC, Riolo, qui a critiqué la gestion de l’OL par l’homme d’affaires américain, a rejoint ce dernier sur les ambitions du club rhodanien : «Les mecs qui parlent comme ça, ça ne me gêne pas, il a envie d’afficher une ambition qui est un peu ridicule. Mais non, après il se reprend en se disant qu’il faut au minimum qu’on soit dans la zone Ligue des Champions. On parle de l’OL, moi ça ne me choque pas qu’il dise ça. Vous pouvez vous moquer, mais ça ne me choque pas», a-t-il affirmé. L’OL s’est donné les moyens de ses objectifs avec un mercato animé et qui a vu Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann, Warmed Omari et surtout Georges Mikautadze qui viendra épauler Alexandre Lacazette en attaque, le tout en ayant réussi à conserver Nemanja Matic qui était dans le viseur des clubs turcs. Le déplacement sur le terrain de Lens prévu ce dimanche soir en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 servira de match test pour les ambitions lyonnaises cette saison.