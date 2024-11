L'OL va agir, Lacazette perd son totem d'immunité

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En difficulté cette saison, Alexandre Lacazette n’a pas rassuré les supporters de l’OL vendredi contre Lille et de plus en plus d’observateurs aimeraient le voir sur le banc au profit de Georges Mikautadze.

Auteur d’un seul but en Ligue 1 depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette était très attendu vendredi soir à Lille. Mais une fois de plus, le capitaine de l’Olympique Lyonnais est passé à côté de son match, ratant notamment une grosse occasion seul face au but de Lucas Chevalier après un gros travail de Rayan Cherki en début de seconde période. Physiquement, l’international français ne semble pas au top et de plus en plus d’observateurs et de supporters aimeraient que Pierre Sage donne sa chance à Georges Mikautadze, auteur d’un doublé contre Auxerre le week-end précédent.

Ancien gardien de l’OL et désormais consultant pour Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois est également de cet avis. En effet, il estime que Lacazette ne doit plus bénéficier d’une immunité à Lyon et que Pierre Sage doit le gérer comme n’importe quel autre joueur, ce qui nécessite d’en faire un remplaçant si ses prestations ne sont pas bonnes. « Lacazette doit aller sur le banc. Les totems d’immunité ne doivent plus exister si l’institution OL est forte, malgré tout ce qu’il nous a apporté. Malgré les qualités qu’il a, quand un joueur est émoussé, il est émoussé. A la rigueur, si on avait personne sur le banc pour faire tourner, je me poserais la question différemment » a d'abord lancé l'ancien gardien de l'OL dans l'émission 'Tant qu'il y aura des Gones', avant de conclure.

Nicolas Puydebois réclame Mikautadze titulaire

« Mais aujourd’hui, on a Georges Mikautadze qui sort d’un doublé, qui a de vraies qualités et qui est venu pour faire la transition et prendre la succession d’Alexandre Lacazette. Je pense qu’aujourd’hui, on doit gérer Lacazette de manière différente et que Pierre Sage a le droit de le mettre sur le banc pendant un ou deux matchs sans problème » a livré Nicolas Puydebois, convaincu que l’OL doit agir avec Alexandre Lacazette. Les choix de Pierre Sage cette semaine, avec un match d’Europa League à Hoffenheim et la réception de l’ASSE dans le derby, nous en diront plus sur les intentions du coach lyonnais vis-à-vis de son capitaine et meilleur buteur de la saison dernière.