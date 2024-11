Cherki vendu cet hiver, l’OL a trop besoin d'argent

La cote de Rayan Cherki est plus haute que jamais et pour l’OL, c’est sans doute le moment de récupérer un gros chèque. Un départ dès le mois de janvier est sérieusement envisagé selon la presse allemande.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026, Rayan Cherki est certainement le meilleur joueur lyonnais depuis le début de la saison. Encore une fois très bon à Reims samedi soir, l’international espoirs français est un joueur clé dans le dispositif de Pierre Sage. Mais l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais va-t-il pouvoir profiter de son talentueux gaucher toute la saison ? C’est de moins en moins certain, si l’on se fie aux informations de Florian Plettenberg, journaliste très sérieux de Sky Sports en Allemagne. A en croire le spécialiste, les intérêts sont de plus en plus nombreux pour Rayan Cherki et un départ lors du mercato hivernal semble se dessiner.

