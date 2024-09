L’OL est insupportable, Daniel Riolo enfonce le clou

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En supériorité numérique dès la 5e minute, l’OL s’est incliné à la dernière seconde face à l’OM dimanche soir (2-3) dans un match au scénario rocambolesque qui laisse de gros regrets dans le camp lyonnais.

En position favorable après l’exclusion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute de jeu, l’Olympique Lyonnais avait toutes les cartes en main pour s’imposer face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir et définitivement lancer sa saison, après la victoire face à Strasbourg et le match nul à Lens lors des deux derniers matchs. Le scénario semblait définitivement en faveur des Gones lorsque Duje Caleta-Car a ouvert le score, mais les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont écroulés de manière assez inexplicable par la suite. Lirola a d’abord égalisé avant que Garcia ne donne l’avantage à l’OM. Et si les Gones pensaient éviter la catastrophe avec l’égalisation de Cherki, Pierre Sage n’était pas au bout de ses peines puisque dans la minute suivante, la dernière du match, Rowe offrait la victoire à Marseille d’un but splendide.

Un scénario qui ressemble à une faute professionnelle selon Daniel Riolo, lequel n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’OL après cette défaite au Groupama Stadium. « L’OM a joué à 10 contre 11 et a pris le premier but, logiquement à ce moment c’est fini. Normalement, le scénario de dimanche soir, ça n’existe jamais. Les Marseillais sont à féliciter, c’est dingue ce qu’ils ont fait. Mais ce que l’OL a fait, c’est insupportable. Pourquoi on ne pourrait pas parler de faute professionnelle dans ce cas de figure ? Il suffit de consulter les stats et les probabilités, on a vu assez de match pour savoir que ce genre de scénario, ça ne peut pas arriver. La relance de Perri… L’OM a non seulement profité des erreurs de son adversaire, mais en plus en mettant des buts fabuleux » a d’abord lancé Daniel Riolo dans l’After Foot, avant de poursuivre.

Une « faute professionnelle » de l'OL selon Daniel Riolo

« Ce que Rowe fait sur le troisième but, c’est extraordinaire. Sur le deuxième but, la passe de Rongier est magnifique et le centre de Lirola aussi. L’OL s’est livré car dans leur tête, ils sont obligés de le gagner à 11 contre 10. Ils ont complètement perdu le fil conducteur, ils se sont livrés, ce n’était plus du tout organisé, l’équilibre de l’équipe a été rompu avec les changements et ils se sont fait transpercés de façon inadmissible. A 2-2, on aurait déjà dit que c’était un échec pour l’OL » a analysé le journaliste, qui ne comprend pas comment l’Olympique Lyonnais a pu laisser échapper un match qu’il avait en mains à ce point grâce à l’exclusion de Balerdi et l’ouverture du score de Caleta-Car. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Pierre Sage est habituée aux scénarios renversants mais le plus souvent, cela tourne en sa faveur. Lyon va devoir trouver la solution pour maîtriser davantage ses prochains matchs pour espérer une remontée au classement alors que démarre cette semaine sa campagne d’Europa League avec la réception de l’Olympiakos.