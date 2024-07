L'OL confirme avoir fait une véritable folie

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a surpris tout le monde en dépensant 31 millions d'euros pour Moussa Niakhaté dans ce mercato estival. Toutefois, le défenseur ne sera pas la recrue lyonnaise la plus onéreuse de l'été, ayant été surpassé par un autre ex de Nottingham Forest.

Si les doutes ont été nombreux concernant la solidité financière de John Textor, 2024 a vite montré que l'Américain savait aligner les billets pour l'OL. Il a su être généreux en janvier dernier et c'est encore plus le cas en ce mois de juillet. En effet, si l'OL avait misé sur plusieurs prêts payants cet hiver, deux transferts secs très chers sont déjà à signaler cet été. Ernest Nuamah a été définitivement transféré en provenance de Molenbeek pour 28,5 millions d'euros. Quelques jours plus tard, Moussa Niakhaté battait le record du transfert le plus cher de l'histoire de l'OL. Il était acheté à Nottingham Forest pour 31 millions d'euros.

L'OL a donné 35 ME pour Mangala

La marque du défenseur sénégalais n'aura duré qu'une dizaine de jours seulement. Son compère à Nottingham Forest Orel Mangala va peser plus lourd encore dans les finances lyonnaises. Arrivé en prêt payant l'hiver dernier contre 11,7 millions d'euros, le milieu belge a été recruté définitivement par l'OL. Les Lyonnais ont payé son option d'achat fixée autour des 23 millions d'euros.

Pour rappel : Orel #Mangala a finalement coûté la modique somme de 35 millions d’euros, comme nous l'a-t-on précisé au club, le 23 millions d'euros correspondant à l'option. https://t.co/4Vavh9CHfI — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) July 26, 2024

En tout, Orel Mangala aura coûté 35 millions d'euros au club rhodanien. Il devient ainsi la recrue la plus onéreuse de l'histoire des Gones. Une somme énorme qui suscite des interrogations chez les supporters. N'est-ce pas trop important pour Mangala, souvent remplaçant pendant les 6 derniers mois ? Surtout, cette somme contraint l'OL à vendre rapidement plusieurs joueurs importants dans le but d'équilibrer ses comptes. De son côté, Orel Mangala possède désormais une étiquette bien lourde à porter et il devra assumer la pression liée à son prix.