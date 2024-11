John Textor beau parleur, c'est la panique à l'OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré les lourdes sanctions infligées par la DNCG la semaine dernière, John Textor reste serein. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais assure que la situation financière sera réglée dans les prochains mois. En attendant, les salariés du club rhodanien commencent sérieusement à douter du discours de l’Américain.

En réaction aux mesures prises par la DNCG, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas contenté d’une conférence de presse. Le propriétaire John Textor s’est longuement entretenu avec les médias samedi. Et la direction s’est également empressée de rassurer les coéquipiers de Nicolas Tagliafico. « La situation du club est bonne, il n’y a pas d’affolement, a témoigné l’international argentin auprès de TyC Sports. La situation économique va se régler, c’est ce qu’on nous a dit. Et voilà, on travaille dur pour atteindre les objectifs du club qui sont élevés. »

Toujours en interne, Laurent Prud’homme s’est quant à lui chargé des autres secteurs du club rhodanien. Le directeur général a en effet organisé une réunion mardi avec tous les salariés de l’Olympique Lyonnais dans l’auditorium du Groupama Stadium ou en visioconférence, révèle Le Progrès. A l’image de John Textor, le dirigeant a souligné les grosses recettes à venir grâce à l’introduction en bourse de la holding, à la vente des parts à Crystal Palace et aux transferts au mercato hivernal, durant lequel le club espère dégraisser l’effectif de Pierre Sage.

Les salariés en plein doute

Serein malgré la rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, Laurent Prud’homme s’est aussi étonné de l’incompréhension de la DNCG au sujet du fonctionnement de la société. Outre le gendarme financier, les observateurs et les supporters des Gones semblent tout aussi sceptiques. Mais qu’en pensent les salariés ? Comparé aux précédentes réunions, leurs questions étaient beaucoup plus nombreuses mardi. Preuve que la sérénité de John Textor n’a pas rassuré les employés qui connaissent actuellement un plan de départs volontaires.