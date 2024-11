C'était impossible, l'OL change d'avis

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

De retour de son déplacement en Azerbaïdjan, l'Olympique Lyonnais avait misé sur un programme très ambitieux pour enchainer face à Nice dimanche.

Victorieux 4-1 ce jeudi de Qarabag, l’Olympique Lyonnais s’est relancé dans la course à la qualification directe pour les 1/8e de finale de l’Europa League. Une très bonne opération et une série positive qui se poursuit donc pour la formation de Pierre Sage. Cette dernière espérait désormais pouvoir enchainer avec le match contre Nice de ce dimanche après-midi. Des Aiglons qui ont joué dans le même temps et ont pris l’eau face aux Glasgow Rangers (1-4). La tendance est donc favorable mais il va falloir aussi se remettre de ce long déplacement.

🪡 La passe de @MikautadzeG, 👀 la vista de Saïd, et la finition clinique de Malick...



Que demander de plus, les Gones 🔴🔵 ? pic.twitter.com/lm08XkjGn8 — Olympique Lyonnais (@OL) November 29, 2024

L’OL avait été très présomptueux en prévoyant un entrainement ce vendredi matin pour permettre aux joueurs de reprendre les bonnes habitudes à deux jours du match face à Nice. Mais devant le retour au petit matin d’Azerbaïdjan, le staff technique lyonnais a décidé de changer d’avis et de donner ce vendredi de repos aux joueurs, qui peuvent toutefois venir pour s’entretenir ou être aux soins. Mais il n’y aura pas de séance, et pas non plus de joueurs présents en conférence de presse, que Pierre Sage animera donc en solo pour l’occasion.

La joie des déplacements européens, le plus long de l’histoire de l’OL. Mais heureusement, avec la victoire et l’absence de pépins physiques, la formation rhodanienne peut rapidement passer à la suite.