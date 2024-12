7 millions d’euros, la dernière chance de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL se prépare à un mercato de janvier compliqué, mais le club rhodanien a encore quelques atouts dans sa manche.

Interdit de recruter et obligé de vendre, l’Olympique Lyonnais va devoir être malin pour ne pas trop s’affaiblir cet hiver. John Textor sait faire, il suffit de se rappeler de l’épisode Ernest Nuamah, recruté par son club dans un prêt déguisé alors qu’il était interdit de faire signer de nouveaux joueurs. Ce sera encore le cas cet hiver car Thiago Almada va rejoindre Lyon en dépit de cette interdiction. Et du côté des départs, il reste à voir si des joueurs décisifs et titulaires comme Rayan Cherki ou Malick Fofana vont devoir aller ailleurs. Dans ces conditions, il y a un dossier qui arrive sur la table, c’est celui de Nicolas Tagliafico.

Tagliafico ignore l'Argentine

Le latéral gauche est plutôt constant mais il arrive surtout dans la dernière année de son contrat. L’information indiscutable est qu’il ne veut pas prolonger à Lyon. Il n’a jamais réussi à jouer la Ligue des Champions comme il l’espérait, et le récent cambriolage de son domicile a provoqué le départ de sa femme, repartie aux Pays-Bas où elle se sent plus en sécurité. Le champion du monde est suivi de près par Boca Juniors, affirme le média argentin Tyc Sports, mais malgré les efforts des dirigeants du club de Buenos Aires, l’arrière gauche s’estime encore trop jeune (32 ans), pour rentrer au pays.

Résultat, il souhaite continuer son aventure en Europe, lui qui est suivi notamment en Espagne. Son souhait est bien évidemment de partir libre de l’OL pour mieux négocier son futur contrat, mais John Textor sait que ce mois de janvier sera la dernière chance pour lui de le vendre. L’idée est de récupérer une somme entre 5 et 7 millions d’euros, même si l’OL ne pourra pas se montrer trop gourmand pour un joueur qui n’en vaudra plus un seul dans six mois.