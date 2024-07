Cherki à Dortmund, l’OL bloque tout… pour l’instant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les discussions sont très avancées pour le transfert de Rayan Cherki au Borussia Dortmund, mais l’accord définitif se fait attendre et l’OL sera intransigeant sur certains point avant de donner son feu vert.

Ciblé par le PSG en début de mercato, Rayan Cherki va finalement prendre la direction du Borussia Dortmund. Un accord quasi-total a été trouvé entre l'Olympique Lyonnais et le club allemand pour un transfert aux alentours de 15 millions d’euros, alors qu’il ne restait plus qu’un an de contrat à l’international espoirs français dans la capitale des Gaules. Il n’aura toutefois échappé à personne que le deal tarde à se conclure. Plus tôt dans la journée, on apprenait par le journaliste Florian Plettenberg que le Borussia Dortmund devait vendre un joueur afin de financer le transfert de Rayan Cherki, et que cela ne serait qu’une question de quelques jours.

Il semblerait que cet aspect du dossier ne soit pas le seul qui bloque l’officialisation du deal. Et pour cause, le journaliste Fabrizio Romano révèle de son côté que l’Olympique Lyonnais est intransigeant sur certains aspects de la négociation avec le Borussia Dortmund, notamment en ce qui concerne le pourcentage que touchera l’OL à la revente du joueur par le BVB. « Cherki est convaincu par le projet du Borussia Dortmund, comme indiqué la semaine dernière. Il est enthousiaste à l’idée de déménager, mais l’accord dépend des clubs. L’OL insiste sur les clauses de revente pour donner son feu vert cet été .Les discussions de club à club vont se poursuivre » indique le journaliste italien, pour qui l’accord total entre le BVB et l’Olympique Lyonnais est loin d’avoir été trouvé.

L'OL négocie les bonus à la revente de Cherki

Certes, les deux clubs se sont entendus sur le montant fixe du transfert, qui devrait donc se situer aux alentours des 15 millions d’euros. Mais les bonus liés à la revente de Rayan Cherki sont tout aussi importants pour Lyon, persuadé que le joueur peut exploser en Bundesliga et faire l’objet dans quelques années d’un transfert record qui pourrait profiter au club rhodanien. Reste maintenant à voir si l’OL et le BVB parviendront à rapidement se mettre d’accord alors que de son côté, Rayan Cherki est pleinement concentré sur la préparation des Jeux Olympiques avec l’Equipe de France dirigée par Thierry Henry.